Yanina sobre Diego Latorre: "Me ve la tanga y tengo que taparme"

“Diego no tiene más COVID , no puede entrenar. Quedó débil. Él le pone onda, pero está muy demacrado. La voz metálica la perdió, pero ayer (por el jueves) estaba entrenando y tuvo que dejar. Lola está perfecta, pero bueno, en él es la edad”, arrancó contando la panelista. Y Ángel de Brito le preguntó la edad de Diego. ““51 ¡y está muy bien! Todavía me gusta”, respondió Yanina.

El conductor quiso saber más y fue al grano: “¿Tuvieron sexo, post Covid?”. Lejos de esconder su intimidad, la angelita fue al frente: “No, post Covid, todos los días le digo lo mismo: ‘No, tengo miedo’. Ya empezaron las peleas”. Y luego pasó a explicar qué tiene que hacer para que su pareja calme su deseo sexual. “Me tengo que vestir en la cama. Me ve la tanga y... Cinthia, salvando las distancias, mi culo todavía es potable. Me tengo que tapar y no me gusta que me despierte”.

Sobre la enfermedad, Yanina explicó: “Hay una cosa en el cuerpo que te avisa. Es un cansancio distinto, el dolor de cabeza es como que tenés una tapa de olla en la cabeza y los dolores de espalda son incómodos”.