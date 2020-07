YouTube: abuela cocinera consigue 3 millones de suscriptores

Embed

Doña Ángela no es chef, pero le gusta la cocina y cuenta con una gran personalidad, elocuencia y espontaneidad. Esta abuela de 70 años vive en Michoacán, México, tiene 9 hijos, 20 nietos y 22 bisnietos. Su boom comenzó hace un año cuando una de sus hijas la grabó mientras cocinaba y decidió compartir el video en YouTube.

La especialidad de doña Ángela son las recetas tradicionales mexicanas. En sus videos explica paso a paso cómo se preparan esos ricos platos con los que creció y ha disfrutado desde la infancia. Para sus recetas utiliza huevos de su gallinero o vegetales que ella misma cosecha.

La gastronomía mexicana está llena de tradiciones y es común que las recetas pasen de generación en generación, así que es todo un privilegio ver a esta abuelita cocina. Los videos de doña Ángela superan el millón de visualizaciones, uno de los más populares es cuando prepara las enchilas michoacanas, plato a base de tortilla de maíz, cubierto de salsa de chile y rellena con pollo.

Ha sido tanta la receptividad de Ángela que fue incluida en la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México en 2020. Lista que comparte con figuras reconocidas como Salma Hayek, Natalia Lafourcade y Claudia Sheinbaum. En el caso de Ángela, la revista la reconoce "por haber promovido la comida rural".

“Yo no pensé llegar hasta donde estoy ahorita. Yo nunca, nunca en mi vida pensé que iba llegar hasta aquí donde estoy y me siento contenta de estar aquí y también con todos los que me han apoyado, porque si no fuera por ellos no hubiera de estar aquí”, compartió Ángela con un diario local.