Youtube: lo que más miran los argentinos durante la pandemia

A nivel mundial, los videos con la palabra “principiante/s” recibieron más de 3.000 millones de visualizaciones desde el 15 de marzo al 5 de julio 2020. Por otro lado, el promedio de observaciones diarias de videos sobre “tour museo” en el título aumentó en casi un 60% desde el 1 de enero al 24 de mayo 2020.

Las visitas en los contenidos con las palabras “cómo quedarse dormido” subieron en más de un 35% desde el 1 de abril en comparación con el mismo período de 2019. En este sentido, se detectó un alza del 30% de búsquedas con “sonidos de la naturaleza”. Por su parte, el promedio de visualizaciones diarias para videos sobre jardinería en macetas creció más de un 70% entre enero y julio de 2020. Así, los posteos con las palabras “cultivo” o “huerto” y “en casa” fueron vistos más de 26 millones de veces. En tanto, se registraron más de 400 millones de visualizaciones globales en tutoriales sobre cómo fabricar y usar “cubrebocas”.

El gaming es uno de las categorías estrella de Youtube y este año, los videojuegos Fall Guys, Among Us y Animal Crossing: New Horizons se impusieron como las mayores tendencia.

La historia del video más visto

Durante los primeros días de este mes, la canción infantil “Baby Shark” desplazó a “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y con más de 7.000 millones de visualizaciones, se convirtió en el video más observado en Youtube. Este tema extremadamente pegadizo, que ostenta el récord tras ser subido por el canal Pinkfong! Kids’ Songs & Stories, nació en Europa y fue pasando de generaciones en generaciones.

La letra tiene detalles aterradores ya que habla de mutilación y antes sus cánticos eran peores, ya que hablaban de una familia de tiburones que iban a cazar y desmembrar a humanos. Se cree que fue creada para advertir a los niños sobre los peligros del mar.