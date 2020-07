Zafó de ser estafado por un falso correo de Netflix

Así lo relató Eduardo a LM Neuquén, quien comentó que el correo no le resultó sospechoso al comienzo porque se encuentra suscripto al servicio. "El mail decía que debía actualizar mis datos por un error con mi último pago. Hice clic en el enlace, pero cuando estaba completando el formulario, un error en uno de los campos me pareció raro y no seguí con la operación. Abrí otra pestaña y me comuniqué directamente con Netflix", relató.