Zelenski puso en duda su participación en el G20

“Es un chantaje lo que hace Rusia, como cortar el transporte marítimo por el Mar Negro, por ejemplo. En esas condiciones nosotros no podemos hacer nada”, advirtió el cómico durante una entrevista con el periódico español El País. En aquel mano a mano, además, el mandatario apuntó contra los países occidentales debido a su poca capacidad de intervención durante la guerra; incluso, el jefe de Estado los puso a la par del gigante soviético en cuanto a su responsabilidad por el conflicto. “Espero que los líderes de la UE no tengan miedo. No todos los estados han de pasar por este calvario que estamos atravesando nosotros. La nación que nos invadió el 24 de febrero no pertenece al mundo civilizado; es una organización terrorista dirigida por una camarilla”, sentencio el comediante.