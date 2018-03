Vanina Merlo, presidenta de la comisión de Ecología y Medio Ambiente del Deliberante, explicó que la visita se organizó para que los concejales se interiorizaran en la realidad del área de Zoonosis, donde actualmente se alojan unos 96 perros que solían deambular por la ciudad.

“Algunos llevan 11 años en ese sector y muchos pasan meses en jaulas reducidas porque el patio no está alambrado y no se los puede soltar”, explicó la concejal; y agregó que a veces, por fallas mínimas en el lugar, no se garantiza el bienestar de los perros alojados.

Francisco Sánchez, edil de Cambiemos e integrante de esa comisión, aclaró que no asistió a la visita porque ya conoce el espacio donde están los animales y aseguró que se trata de un lugar cómodo y muy organizado.

“A veces piden que haya más verde o más arboles en el patio”, dijo, y aclaró que las condiciones ya son buenas para los canes.

Por otro lado, señaló que la falta de familias dispuestas a adoptar surge, en muchos casos, por la escasez de conciencia de aquellos que compran animales en lugar de recibir a los rescatados, o por las limitaciones propias de cada familia que nos les permiten albergar perros en sus domicilios.

“En la última semana se adoptaron ocho perros, pero es algo que requiere de una concientización constante y que no depende siempre del Estado”, sostuvo Sánchez.

Si bien reconoció que la población canina en Neuquén es muy grande, aseguró que los quirófanos municipales que se ocupan de esterilizar a las mascotas trabajan a buen ritmo y permiten reducir en gran parte la cantidad de animales sueltos.

Por su parte, Julia Busqueta, integrante del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de la provincia, también asistió al lugar y contradijo la postura de Sánchez. La letrada aseguró que los animales están en condiciones de hacinamiento y que el Municipio no hace la adecuada difusión para favorecer la adopción de los perros que allí se encuentran.

Mencionó, además, que la falta de insumos y personal disponible ha reducido el número de castraciones en los quirófanos municipales y que se hacen menos que las informadas oficialmente.

Ante esa situación, distintas organizaciones e integrantes del Concejo organizan un encuentro para el mes que viene en donde compartirán experiencias positivas en relación con el control ético de la superpoblación canina.

“Por cuestiones mínimas, no se hacen las acciones necesarias para el cuidado de todos los animales que están en el lugar desde hace tiempo”.Vanina Merlo, concejal del Movimiento Popular Neuquino

“El trabajo de generar conciencia no debe ser sólo una responsabilidad del Estado; muchas personas eligen a los animales por el tamaño”.Franciso Sánchez, concejal y presidente del bloque de Cambiemos

“Hay un error de concepto cuando hablan de tenencia responsable de mascotas; debería ser cuidado responsable. Son sujetos de derecho”.Julia Busqueta, integrante del Instituto de Derecho Animal de Neuquén

Cruces: Concejales polemizaron ayer por la situación de los canes en Zoonosis.

Un sitio ideal para llevar uno a casa

Quienes deseen adoptar un perro rescatado pueden acercarse este domingo al Paseo de la Costa. Los voluntarios organizan la feria de 18 a 20 frente al edificio de Cordineu en ese espacio público.

Reclaman más presupuesto y apoyo municipal

Otro referente de la protección de los animales en la ciudad, Gastón Sosa, también participó de la visita a la Dirección de Zoonosis y expresó su preocupación ante la llegada de los días fríos y la falta de condiciones adecuadas para el bienestar de los más de 90 perros que se alojan allí.

“La gente que trabaja allí lo hace de manera voluntaria y con mucha predisposición, pero es necesario más presupuesto para atender todas las necesidades que hay”, explicó el administrador del sitio Perros Perdidos Neuquén, que tiene 26 mil miembros en Facebook y 700 publicaciones diarias.

Ante esa realidad, Sosa invitó a los trabajadores de Zoonosis a llevar a los animales del lugar a las ferias de adopción que organizan los domingos en el río con el objetivo de conectar a los perros con familias que estén buscando una mascota. “Ya hicimos la feria varios domingos y llevamos 56 perros adoptados; nuestra meta es llegar a 100”, explicó Sosa, quien trabaja junto a casi 20 voluntarios en la feria para encontrarles un hogar a los canes.

Actualmente, los animales que hay en la feria son los que la gente rescata de la calle y que algunas personas alojan “en tránsito”, es decir, por un tiempo determinado hasta que encuentren un hogar permanente para ellos. El objetivo es que ahora se sumen los perros que duermen en el área de Zoonosis.

Sosa aseguró que la voluntad de adoptar depende de una cuestión cultural, pero agregó que hay personas egoístas que abandonan a sus perros y les transfieren el problema a los demás. “Hay ordenanzas vigentes, pero deberían controlar que se cumplan”, remarcó.