Zúñiga cree que no hay divisiones dentro del peronismo

El concejal, que atraviesa su primera gestión en el Deliberante capitalino, dijo que “hay muchas organizaciones que se sienten en el peronismo” y que, en este contexto, el PJ neuquino tiene que “renovar las conducciones y reordenarse para ser una oposición fuerte, ya sea para (el gobernador Omar) Gutiérrez o (el intendente Horacio) Quiroga en 2019”.

El PJ ya convocó a elecciones para renovar autoridades el 3 de junio.

Ante una pregunta, Zúñiga consideró que Oscar Parrilli, el ex secretario general de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, no tiene las puertas cerradas. “Hay que convocar a una gran mesa, que no falte nadie. Hay que trabajar y sumar. Todos aquellos que vean la contradicción actual de Cambiemos son bienvenidos”, dijo el concejal.