Zwenger: "Los proyectos son de los dirigentes"

“Estoy muy contento con este paso en mi carrera. Mi celular parecía congelado hasta esta mañana (por ayer) y ahora me vuelven loco de todos lados ofreciendo jugadores (risas). Esto es así, pero no me asusta”, soltó el ex marcador central.

Es que el mercado de pases del Federal A parece activarse y el entrenador es consciente de que iniciará un nuevo ciclo. “Estoy al tanto de que se terminan muchos contratos. Ya sé que el presupuesto no será tan importante esta vez, pero lo he vivido en otros lugares. Hay que pensar y elegir bien”, anticipó.

Es por eso que una de las primeras cosas que frenó fue la prueba de futbolistas. Primero elevará un diagnóstico general del material con el que dispone y luego hará pedidos. “Nada distinto a lo que hacen muchos, dos o tres opciones para los puestos que me interesa reforzar y armonía para trabajar”, describió a modo de planificación.

“Estoy dispuesto a escuchar y a aprender de todos los que han tenido un paso reconocido por el club. Quiero generar armonía en el trabajo y que al club le vaya bien”. Víctor Zwenger. El técnico dirigirá a Cipo en el próximo Federal A

Cuerpo técnico

Cuando la dirigencia le planteó el deseo de sumarle a gente del club, Zwenger lo vio con buenos ojos. “A Germán lo conozco mucho. Me será de mucha utilidad. La idea es de un proyecto más integral, quiero que se involucre la gente que está en el día a día y que todos seamos parte”, deseó el profesional.

Con un amplio recorrido en la categoría, ha experimentado diferentes situaciones y no tiene dudas de que “los proyectos pertenecen a los dirigentes”. “Ha pasado mil veces en el fútbol, llegar a un club en el que el técnico anterior trajo a pedido 13 nombres que después le quedan y el que llega se tiene que arreglar”, amplió.

Su contrato será por una temporada y se pondrá la firma cuando el profesional arribe a la zona, el próximo mes.

En agosto comenzarán los trabajos

Teniendo en cuenta que el nuevo Federal A se pondrá en marcha el 9 de septiembre, la idea del cuerpo técnico será comenzar a trabajar con los jugadores el miércoles 1° de agosto.

Germán Alecha reanudará con los jugadores de la Liga Deportiva Confluencia el 18 de julio y ese día estará Víctor Zwenger en la ciudad.

“La idea es ver a todos. Estar cerca y reunirnos con la gente que viene trabajando en el club. Quiero aportar armonía y que tiremos todos para el mismo lado. Focalizar en tratar de equivocarnos lo menos posible”, adelantó.