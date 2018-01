2017: las muertes al volante no bajaron

No cambió nada y aún peor, no aprendimos nada. De eso entienden bien las lágrimas de Zulema Suárez, que no volvió a ver a su hijo de 17 años.

Se trata de Edgardo Oñate, el adolescente que murió tras ser atropellado y abandonado en la Ruta 22 por un joven petrolero, quien fue acusado por la Justicia de homicidio culposo.

Para cuando este se entregó a la Policía, aún estaba alcoholizado, y se estima que al momento del accidente superaba ampliamente los 2 gramos de alcohol en sangre.

Edgardo fue una de las 63 personas que murieron como consecuencia de los 58 accidentes de tránsito que hubo en el año, de los cuales un 80 por ciento fue en rutas que atraviesan la provincia.

La Ruta 22 y la 40 son las que se disputan la taza de mayor mortalidad. Juntas representan casi la mitad de los siniestros bajo esa categoría.

El responsable de la Dirección Tránsito de la Policía, comisario Andrés Bengolea, afirmó en 2016 a LMN que desde la implementación del alcohol cero en la provincia, la franja de accidentes se mantuvo regular.

Lo mismo pareció ocurrir en 2017, ya que, como indicó la directora de Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), la mortalidad superó otros años y muchos estuvieron relacionados al alcohol.

Otra de las tragedias que tiñeron de dolor la Ruta 22 sucedió mientras aún había luz de día durante el 24 de agosto.

En este caso, se trató de una maniobra indebida de la conductora de una EcoSport, por la que murieron una mujer y el bebé de una embarazada de siete meses.

Tras entregarse un día después del hecho y de más de dos meses de investigación, la conductora fue acusada por homicidio culposo, lesiones graves culposas y lesiones leves culposas (ver aparte).

Si bien las mujeres siguen siendo la minoría de las víctimas fatales en accidentes de tránsito con el 38 por ciento, en 2016 el porcentaje alcanzaba tan sólo el 8%.

Los vuelcos y choques frontales también siguen siendo una constante en accidentes, así como la falta de conciencia.

“El alcohol cero no está implementado en forma plena en Neuquén, por eso no ha funcionado”, afirmó Luciana Ortiz Luna, Directora del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN)

80% de los accidentes ocurrió en ruta, y entre las más fatales se encuentran la 22 y la 40.

Este año el mes con más víctimas fatales fue marzo.