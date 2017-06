Un adolescente muerto, una madre destruida y un petrolero que pide perdón

La mamá de la víctima: Zulema Suárez

“No sólo mató a mi hijo, a mí también me mató”

Zulema no puede contener las lágrimas cada vez que el recuerdo de la tragedia se le atraviesa por la mente. Es el dolor y la bronca, es un vacío que no se llena, es seguir esperando a alguien que no volverá a casa, su único hijo, y una pregunta sin respuesta: ¿por qué lo hizo?

-¿Quiere llegar hasta las últimas consecuencias con la causa?

-Sí, soy humilde y por más que no tenga nada, no quiero un arreglo, quiero que el responsable pague por lo que hizo, porque él no mató a una persona, mató dos: a mí también me mató. Es verdad, vivo en un barrio humilde, en un rancho, pero no me importa, ahí era feliz con mi hijo.

-¿Cómo era su hijo?

-Mi hijo era hermoso, estaba estudiando en la Escuela 64 (muestra una foto del celular). Era muy buen hijo, nos llevábamos bien, me ayudaba en todo. Donde vivimos no hay gas y él cortaba la leña. Era todo para mí, para mi vida, y este hombre lo mató, me mató.

-¿Qué le diría al responsable?

-¿Por qué lo hizo? Es lo único que quisiera saber, solamente le haría esa pregunta. Mi hijo era una buena persona, era un adolescente, tenía todas las ganas de vivir. Era mi único hijo, lo único que yo tenía. Nada ni nadie va a llenar el vacío que me dejó.

-Si el responsable le pidiera disculpas, ¿cómo se sentiría?

-No me sentiría mejor, además se me mezcla todo el dolor con la bronca. Él fue responsable y no lo puede solucionar con un perdón, mi hijo iba pasando bien. Si hubiera sido consciente y responsable, no hubiese cruzado así. Ni la familia ni él me llamaron.

-¿Cómo se enteró ese día de lo ocurrido?

-Estaba en mi casa, había puesto LU5 y escuché sobre un accidente. Nunca pensé en mi hijo, hasta que dijeron que la víctima era un adolescente. Ahí me agarró una cosa y me fui al hospital. Para mí fue terrible, ese momento no me lo voy a olvidar en mi vida. Todavía lo sigo esperando.

Acusan a un fiscal de abuso de poder

Ayer, la querellante Marina Díaz presentó una denuncia en Fiscalía contra el fiscal Ignacio Di Maggio por maltrato y abuso de poder. La abogada indicó que el fiscal, “sin el legajo y sin ser quien lleva la causa”, citó a la víctima y le dijo “que no necesitaba abogados”. “La quiso convencer de un acuerdo”, afirmó Díaz. Zulema señaló que la hizo sentir muy mal.

El petrolero: Marcelo Insulza

“Estoy destruido, necesito pedir disculpas”

Marcelo Insulza entró corriendo a su casa esa madruga y despertó a su padre. Le dijo que había atropellado a una persona. La Justicia lo acusó por el delito de homicidio culposo y dispuso el cumplimiento de una prisión domiciliaria por cuatro meses, con permiso para trabajar, hasta que llegue el juicio.

-¿Qué pasó esa noche?

-Yo estuve en mi casa hasta las 2 de la mañana, no iba a salir, pero me escribió un amigo y fuimos a un boliche. Después lo tenía que dejar a él y a otro chico en la terminal y de ahí me volvía a mi casa.

-¿Vos supiste que chocaste a una persona?

-Sí, sí, fueron dos segundos, tanto yo como los dos chicos que venían conmigo quedamos en shock. Llegué a casa y desperté a mi papá, le dije ‘tuve un accidente y choqué a una persona’. Recién ahí caí sobre lo que había sucedido. Fui y me presenté en la Comisaría Primera.

-¿Por qué decidiste hablar ahora?

-Porque quiero acercarle una carta a la mamá del chico. Hacer público que voy a asumir la responsabilidad. Yo sé que cada persona es libre de pensar lo que quiera y de opinar.

Si yo pasé el semáforo en rojo o en verde lo va a determinar la Justicia, pero más allá de eso, yo quiero pedir disculpas por todo lo ocurrido a la madre del chico. Nunca tuve intención de que pasara algo así.

-Vos decís que no tuviste intención de lastimar a nadie, pero tomaste alcohol esa noche y manejaste.

-Fue un error y me arrepiento. Uno piensa que nunca va a pasarle nada. Yo sé que estuve en falta y por eso es que me entregué para hacerme cargo de lo que suceda. Me encantaría volver el tiempo atrás y que nada de esto hubiera ocurrido pero no se puede.

-¿Estás dispuesto a que te juzguen?

-Sí, que la Justicia decida, yo no le voy a poder devolver la vida al chico, estoy dispuesto a aceptar lo que me toque, enfrentarlo y sobrellevarlo.

1,24 gramos de alcohol en sangre tenía cuando se entregó.

A Insulza, la Policía le secuestró el vehículo y le realizó el alcotest, que le dio positivo, por lo que suponen que al momento del choque superaba ampliamente los 2 gramos.

4 meses de prisión domiciliaria le dictó la Justicia.

Un tribunal le dictó a Marcelo Insulza, acusado por el homicidio culposo de Edgardo Oñate, cuatro meses de prisión domiciliaria. Además, le otorgó salidas para ir a trabajar.