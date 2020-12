¡2021 de cambios! Andy Kusnetzoff se muda de emisora radial

En este sentido, Andy Kusnetzoff detalló cómo ha sido su evolución en la radio, y con Radio Metro: "Una historia que empieza cuando fui productor en Rock And Pop. Después logré tener un programa propio en Radio Mitre que se llamaba Tarde Perros. Fue en 2001, pensaba quedarme bastante en la AM pero como era 2001 no pasó. Luego como Fernando Peña se va a Rock And Pop y me invitan a venir acá. Yo estaba sin trabajo. Me invitan a venir a la mañana de Metro y acá estoy. Esto fue en febrero de 2002".