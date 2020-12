De vez en cuando, queremos hacer una videollamada con un equipo de trabajo, pero nos gustaría ocultar el fondo real que tenemos detrás, bien de la cocina, el balcón, la sala, o cualquier objeto que tengamos detrás y que no queremos que aparezca. Resultá que Zoom ofrece una opción para cambiar el fondo y poner lo que desees.

En las opciones de Configuración de Zoom hay una sección llamada fondo virtual. Esta herramienta recortará tu imagen en directo y cubrirá el fondo con una imagen o con un vídeo. Puedes usar uno de los fondos prediseñados, o añadir tú el que prefieras subiendo el archivo de imagen o video desde tu ordenador. Así, si no quieres usar nada llamativo, puedes subir una imagen de color sólido.

Activá el micrófono rápidamente

Por lo general, mantener el micrófono silenciado mientras no se está hablando en la reunión, es una norma de cortesía y buenos modales, hacia las personas con las que se tiene la videollamada. Evita que los demás participantes tengan que oír ruido innecesario durante la conversación, y también puede evitarte momentos incómodos.

Pero cuando te toca hablar y estás silenciado, muchas veces necesitas dar tu punto de vista de forma rápida, sin necesidad de perder mucho tiempo buscando el botón. Un atajo rápido para lograrlo es: configuraciones, activar la opción “presione y mantenga presionada la tecla espacio para reactivar su micrófono”. Una vez activás esta opción, podrás reactivar tu micrófono de forma rápida y segura cuando te toque hablar.

Usar el modo pizarra

Slack es una herramienta de gestión de proyectos, colaborativa por excelencia y que además es conocida y utilizada por muchos. Pero es muy probable que no supieras que hay una forma sencilla de emparejar la herramienta Slack con Zoom.

Con esa herramienta podrás, entre otras cosas, empezar reuniones de Zoom desde Slack, controlar quién se une, saber la duración exacta de la reunión, recibir un resumen de los datos de la reunión cuando esta finalice, e incluso enviar la grabación de la reunión por mensaje directo.

Hacé transcripciones de audio

Por si no lo sabías, en Zoom hay una interesante opción que nos permite grabar todas las reuniones que tengamos para que así no tengamos que escribir todo lo que escuchamos. Y si luego queremos volver a oír la grabación podemos hacerlo. De esta manera, si no entendimos algo en las reuniones tendremos la oportunidad de escucharlo cuantas veces sea necesario.

Pero eso no es todo, Zoom va mucho más allá y es que además de hacer las grabaciones de las videoconferencias, además Zoom te permite transcribir en forma textual todo lo que se hable en las reuniones. En los ajustes de Grabaciones en la Nube, puedes activar las transcripciones de audio para que Zoom transcriba todo lo que se ha hablado en la reunión.