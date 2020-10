A lo Ameri: diputado apareció desnudo en una sesión virtual

Luego del escándalo en el Congreso argentino protagonizado por el diputado por la provincia de Salta Juan Emilio Ameri, quien en plena sesión virtual le besó un pecho a su pareja al creer que no estaba conectado en ese momento, en Paraguay ocurrió otro papelón de tintes parecidos. El legislador Roberto González apareció desnudo en una de las sesiones virtuales y puso como excusa que el tereré, bebida originaria de Paraguay, se le había caído encima y lo obligó a sacarse la ropa mojada.

"Se me derramó el tereré por la camisa y fui a cambiarme. Pensé que apagué la cámara. Pido disculpas por el incidente", argumentó el funcionario en declaraciones a la prensa de Paraguay tras la viralización del video y de las críticas que le llovieron desde los medios de comunicación y en las redes sociales.

"Fue un error. Realmente siento bastante incomodar de esta manera, pido disculpas por este desliz”, indicó el diputado, y explicó que creía que tenía la cámara apagada.

Sólo en Paraguay: ¿Diputado sesionó desnudo?

Tal como ocurrió con el diputado salteño, las imágenes no tardaron en viralizarse, pero a diferencia de Juan Emilio Ameri, Roberto González no fue sancionado aunque sostuvo que en la próxima sesión pedirá disculpas por lo ocurrido.

Con este nuevo incidente queda más que claro que los legisladores no se llevan bien con las sesiones virtuales, pues González no fue el único en aparecer con el torso desnudo en esta pandemia. El antecedente nos remonta nuevamente a Argentina, cuando el legislador del PRO, Luciano Laspina, se cambió la camisa y se olvidó de que tenía su cámara prendida durante la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el presupuesto 2021. "No advertí que tenía la cámara prendida. Por suerte sólo se ve un brazo”, aclaró luego en redes sociales.