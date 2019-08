“Gracias a todos. A fiscalizar, a controlar, a alentar, a predicar. Viva la Argentina, Viva la Argentina. Viva la República”, se lo escucha gritar al actual intendente de Neuquén capital y candidato a senador por la provincia, mientras mueve sus brazos con mucha fuerza, en un acto por Juntos por el cambio.

La actitud del jefe del ejecutivo municipal llamó la atención, dado que se comportó al igual que Mauricio Macri, en su cierre de campaña del pasado martes en Buenos Aires. “¡Quién vive en la zona de Juan B. Justo acá? ¡Lo que era cuando llovía toda esa zona. ¿Y quién fue el que llegó como jefe de Gobierno contento? Todavía no teníamos los globos. La primera semana, ¿qué pasó? La lluvia, tremenda, vinieron los botes.. Me llevan a una conferencia de prensa. Y los periodistas, como tienen que ser, implacables, me dicen ‘qué va a pasar con esto’. Les digo: ‘Estamos con la obra, que hace 40 años que no se hace’. Y me preguntan: ‘¿Pero el año que viene qué va a pasar?’. Y entonces les dije: 'Basta, el año que viene se va a volver a inundar; dentro de dos, se va a volver a inundar; dentro de tres, se va a volver a inundar; ¡y en el cuarto, no se inunda más, no se inunda más, carajo!'", manifestó el mandatario, para luego disculparte por haber usado la palabra “carajo”.

