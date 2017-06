A meter huevo: Sampa cambia y ataca con todos

En este equipo, de características ofensivas y con un extraño dibujo 2-3-4-1 de acuerdo con lo que se vio en los entrenamientos, aparece el neuquino Marcos Acuña. El Huevo sería un marcador de punta por la izquierda, carril que había ocupado Di María, quien ahora subiría por la derecha, como generalmente lo hace en el PSG. Como carrilero detrás de él estaría Eduardo Salvio (Benfica).

La oportunidad permitiría a Acuña ingresar por primera vez desde el arranque luego de que defendiera la celeste y blanca en dos ocasiones anteriores, siempre entrando en el complemento. El primero, frente a Colombia en San Juan, y después, con Bolivia en La Paz.

En esos partidos el zapalino demostró ser rendidor y cumplir con las expectativas del por entonces seleccionador Edgardo Bauza. Ahora, Sampaoli le renovó la confianza desde el comienzo de su ciclo y convocó al jugador de Racing, donde también es figura y muchos clubes extranjeros ya lo miran con interés de compra.

Con la dupla de carrileros Acuña y Salvio, el santafesino apostaría a completar la línea defensiva con sólo dos jugadores: Emanuel Mammana (River) y Federico Fazio (Roma).

El mediocampo sería manejado por Lucas Biglia, acompañado de cerca por Manuel Lanzini (West Ham) y Paulo Dybala.

Papu Gómez (Atalanta) sería extremo por izquierda, con el tucumano Joaquín Correa (Sevilla) como único delantero neto.

El arco también tendría novedades: el Pato Guzmán (Tigres) y Gerónimo Rulli (Real Sociedad) ocuparían un tiempo cada uno el lugar de Romero, que iría al banco de suplentes.

El once titular, para el partido de mañana a las 9, sería entonces: Guzmán; Mammana, Fazio; Salvio, Biglia, Acuña; Papu Gómez, Lanzini, Dybala, Di María; Correa.

Sin embargo, habrá que aguardar que Sampaoli confirme este plantel que ya realizó dos entrenamientos en la Ciudad Tecnológica, tal como se denomina a la capital de Singapur. Esta mañana, también, la Selección reconocerá el campo de juego del Estadio Nacional, un espectacular escenario con techo corredizo y con capacidad para 60 mil espectadores, en una tierra donde el fútbol no es una pasión y el furor por los deportes pasa más por el bádminton y el ping pong.

El partido será dirigido por una terna arbitral japonesa: Hiroyuki Kimura, Satoshi Karakami y Takumi Takago.

¿Qué busca Sampaoli?

El flamante técnico de la Selección prueba y exige en forma intensa a todos los jugadores en cada entrenamiento.

En la web de la AFA, y en alusión a reflexiones del técnico, se publicó que “más allá de la felicidad que produce la victoria en un clásico, no debe reflejar conformidad. Por eso, en Singapur, los entrenamientos mantienen intensidad. Las convicciones se defienden desde el trabajo. Para los hinchas de la Selección, para los amantes del juego, para los entrenadores y para la prensa bien vale, entonces, seguir explicando el camino”. Los objetivos, por ejemplo del entrenamiento de la víspera, fue marcar movimientos de ataque, buscar el hombre libre y sostener la ofensiva en el campo contrario.

También se hizo alusión a la profundidad en ataque. “El objetivo es ser profundos, encontrar diferentes líneas de pases y hallar espacios en movimientos de ofensiva vertical. Con la cancha dividida en franjas que permitan la aparición en el vacío de laterales y de extremos, rotándose entre la franja interna y la externa, el juego comienza en centrales que conducen, para finalizar en el arco rival”.

“El concepto es no comprimir el juego, sino liberarlo”, recalcó la insólita explicación difundida por la web y que explica los planes de Sampa.

"Me sentía distanciado, pero cuando nombraron a Sampaoli me volvió a crecer un poquito la ilusión, aunque igual no me la esperaba... Un poco me sorprendió”.Alejandro “Papu” Gómez. El extremo, que juega en Italia, podría ser titular en el once.

Gómez se rompió y vuelve a casa

El defensor José Luis Gómez sufrió la ruptura del menisco externo de la pierna izquierda, por lo cual quedó desafectado del segundo amistoso de la Selección. El jugador de Lanús se lesionó durante el entrenamiento que la Albiceleste llevó a cabo el sábado, y la recuperación demandaría al menos 45 días, lo que también genera un dolor de cabeza en el Granate de cara a la Libertadores.

8 variantes tendría el equipo de Sampaoli.

Salvo Lucas Biglia, Paulo Dybala y Angel Di María, que jugaron el jueves contra Brasil, el resto sería un plantel remozado para el partido de mañana.