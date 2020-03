A mover el cuerpo para mantenerse en forma

Incluso en espacios reducidos dentro del hogar, existen alternativas de ejercicios para no dejar de hacer actividad física mientras dure el aislamiento.

El aislamiento social preventivo y obligatorio llevó a muchas personas a abandonar sus ritmos acelerados que no les dejaban tiempo para cuidar de sí mismos. Si bien este tiempo en casa puede llevar a muchos a adoptar rutinas más sedentarias, el mayor tiempo de ocio dentro de casa también puede ser una gran oportunidad para comenzar a construir hábitos saludables que incluyan una dosis diaria de actividad física. Incluso en espacios reducidos, existen alternativas de ejercicio para no dejar de moverse cuando no se puede salir del hogar.