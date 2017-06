A Nai Awada la dejó plantada, pero ella insiste

Buenos Aires.- Nai Awada le reveló a Tinelli que le encanta Tyago. Sin embargo, reconoció que el hijo de la bailantera la dejó plantada. “Iba a salir con Tyago, el hijo de la Bomba Tucumana, y me plantó, dijo que me iba a pasar a buscar tipo 9, y no me habló, ni me mando ningún mensaje y me fui a mi casa”, reveló la actriz aunque agregó que le encanta y que le daría otra oportunidad. “Me endulzó, me enamoró, no me voy a rendir tan fácil. Le mandé un mensaje hoy: ‘Te doy otra oportunidad, invitame a salir’, agregó.