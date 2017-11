"A Nisman lo mataron para congraciarse con Cristina"

La funcionaria hizo firme su hipótesis de que el fiscal que estaba a punto de denunciar a la mandataria fue asesinado y que el crimen no fue cometido por un servicio de inteligencia del régimen islámico de Irán. “Lo que importa es que lo asesinaron a Nisman. Porque Nisman tenía una investigación que quizás no era perfecta, pero él sintió que tenía que denunciar. Él sí lo que sabía era que iba a poder demostrar en el avance de la causa judicial todo lo que él decía y planteaba como indicios en su investigación. No sé si sabía que iba a morir porque hacía muchos años que sabía que era la persona más amenazada de la Argentina”, afirmó Alonso en una entrevista concedida a Luis Novaresio en el canal A24.

“De la interna de los servicios locales salió el asesinato de Nisman.Cristina Kirchner no pudo no saberlo, quizás autorizarlo, podés esperar cualquier cosa de ella”. Laura Alonso Hizo estas declaraciones en una entrevista televisiva.

“No creo que lo haya matado inteligencia del régimen islámico. Yo creo que es peor, que es local. No puedo decir quién, lo que sí puedo decir es que había muchas internas para congraciarse con la señora en la SIDE, que después se llamó AFI. (…) Había mucha gente disputándose el beneplácito de la señora de Kirchner. Es completamente siniestro y macabro”, añadió. Y agregó que “Cristina Kirchner no pudo no saberlo, quizás autorizarlo, podés esperar cualquier cosa de ella”.

De tal manera, la titular de Anticorrupción insinuó que su sospecha recae en los servicios secretos militares, entonces comandados por César Milani. A su vez, aseguró que “no hay que creerle nada de lo que diga la propia Cristina Kirchner respecto del Memorándum con Irán” y confió en que la Justicia pueda terminar de resolver quiénes fueron los responsables. A su vez, reconoció haber intercambiado mensajes de Whatsapp con Nisman tres días antes del fallecimiento del fiscal y negó haber sostenido con él llamadas telefónicas, como circuló en algunas versiones periodísticas en su momento.