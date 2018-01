A pesar del sorpresivo encuentro y del buen momento que ambos pasaron, el también DJ se encargó de aclarar que no pasó nada. En diálogo con primiciasya.com, Mike echó por tierra los rumores de un posible romance con Jujuy: “Estuvimos solamente ese día juntos en Pinamar participando de un evento, no la vi más después. No pasó nada y tampoco nos intercambiamos teléfonos”.

La pareja disfrutó una cena muy amigable y muchos aseguraron que estuvieron muy juntos.

Por otro lado, el actor contó que está preparando su segundo disco como solista: “Saldrá a mitad de año y está más volcado al género pop, ya saliendo de la balada y volviendo a mi esencia. También espero el estreno de tres películas y después me quiero ir a vivir al campo con animales”.

El martes pasado, la morocha –aún no se expresó por el encuentro con Mike– festejó su cumpleaños números 27. La celebración fue por partida doble, porque Jujuy además estrenó su nuevo departamento de soltera.

A pesar de que Mike tiró abajo un posible romance, días antes del encuentro Jujuy fue a ver el show del actor.

Por su parte, el Pelado cenó en la misma localidad balnearia con Nicole Neumann. “Después del desfile que se llevó a cabo el domingo pasado en Pinamar, donde el Pelado López tuvo que conducir y Nicole desfilar, fueron a comer ceviche y mucha gente los vio. Están cada vez más cerca”, anunció Luis Ventura en Infama. Sin embargo, la propia modelo salió al cruce desmintiendo el romance. “No tengo una amistad ni nada. Me hizo una nota en la radio, como me hicieron otros quinientos periodistas”, aclaró Nicole.