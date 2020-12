A qué ídolo llamaría Gallardo para que vuelva a River

Está claro que Andrés D’Alessandro no seguirá en Inter de Porto Alegre. El mismo lo anunció que no continuará en el club brasileño cuando venza su contrato el 31 de este mes aunque seguirá disponible para la Copa Libertadores donde su equipo pelea con Boca por ingresar a lo octavos de final (0-1 en la ida y la revancha es esta semana). En medio de este crucial choque trascendió que Marcelo Gallardo le ofrecerá la chance de jugar en River para a los 39 años cerrar su carrera futbolística. Motivos más que suficientes para que rompa la revancha.

El periodista Mauro Palacios informó en ESPN que el Muñeco le ofrecerá al Cabezón regresar al club. "El tiempo pasa, y los ciclos se cierran. El mío, largo y victorioso, está llegando a su final. Entender eso me hizo decidir pensando en lo mejor para mí y para el Inter. En el 2021 no estaré aquí. Dejo que el corazón hable. Estaremos juntos para siempre, muchas gracias", aseguró hace unas semanas en conferencia de prensa Andrés D'Alessandro.

"En las próximas horas habrá una charla entre Marcelo Gallardo y Andrés D'Alessandro para que el jugador, como otros que tuvieron su oportunidad, el próximo año tenga su ciclo para cerrar en lo futbolístico en River", aseguró.

El año pasado en una entrevista el ídolo del Inter donde fue campeón de la Libertadores en 2010, recordó cómo fue su experiencia durante su última etapa en River, en 2016, bajo el mandato de Marcelo Gallardo.

El volante que tenía entonces 35 años, contó que en esa etapa de su carrera “me hizo bien porque entrené mucho más, estaba más concentrado, sin regalar nada. Me tenía que esforzar un poco más en los entrenamientos", recordó.

Respecto de cómo fue su llegada al club y relación con Gallardo, dijo entonces "Cuando me llamó, me dijo que iba a ser uno más y lo acepté porque es lo que debería ser. No daba privilegios a nadie, si estaba bien me iba a poner, sino tenía que esperar. Me llevé muy bien con él y jugué mucho más de lo que esperaba". Se repetirá la historia.