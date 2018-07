Por el brutal episodio, ocurrido el 16 de julio de 2011, fue condenado a prisión perpetua Gerardo Rubén Fuentes en un juicio que terminó en octubre de 2014.

La viuda del taxista asesinado, Sonia Frei, participó junto a sus hijos de esta nueva movilización. La mujer agradeció "el apoyo que recibimos de todos ustedes, de Taxis Avenida, este caso se resolvió. Pero sabemos que antes hubo otros que no obtuvieron Justicia. Creo que cuando no se unen para luchar no pasa nada. Nosotros tuvimos respuesta porque nos han apoyado siempre".

Y recalcó: "Ojalá nunca más en la vida pase un caso como el de mi marido”.

Alejandro Cavalotti, dueño de Taxis Avenida, dijo a LMN que "es un reconocimiento simbólico a Rogelio. Esta plaza y esta plataforma se llama Rogelio San Miguel". Y sostuvo: "Es una forma de dejarle clara a la sociedad que mataron a un papá a un abuelo, a un marido, que era un taxista”.

Cavalotti finalizó indicando que “es una bandera para que algún día este rubro esté unido”.

