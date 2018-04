"Me costó mucho hacer este vídeo, primero porque hablo de algo muy íntimo mío pero entendí que lo que me pasa a mi le puede pasar a muchísimas mujeres mas, por eso me animo a compartirlo con ustedes, que tanto siempre me apoyaron!"escribió Belu en el pide del vídeo.

Embed

Esta semana se reclamó en el Congreso Nacional sobre la ley de trombofilia, la cual pide que se añada al examen de rutina un análisis de sangre para la detención temprana de la enfermedad.

LEÉ MÁS

La desgarradora y fuerte confesión de Florencia Peña