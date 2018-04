La desgarradora y fuerte confesión de Florencia Peña

El próximo martes, Flor expondrá en el Congreso en el marco del debate por la ley de trombofilia. Ella también apoya la ley de despenalización del aborto: “Tiene que ver con la elecciones la mujer, de querer ser mamá y de no querer ser mamá. La trombofilia afecta a las que eligen ser madres y pierden embarazos, es terrible. La ley existía, se vetó y estamos pujando por una nueva ley”. Además confesó que decidió dar su testimonio porque podría ser una forma de ayudar: “Es durísimo perder embarazos, te deja una secuela tremenda, perdí un embarazo de diez semanas antes de tener a Felipe. Por eso pude saber que tenía trombofilia, pero en los otros embarazos no se me había manifestado”.

