A través de una carta, quisieron envenenar al presidente Trump

La sustancia es venenosa ya sea por inhalación o por ingestión, aunque este último en menor grado. Una vez adentro del organismo, impide que las células produzcan las proteínas que necesitan, por lo que las células mueren y eventualmente, fallece la persona.

donald-trump.jpg

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su siglas en inglés) y el Servicio Secreto de Estados Unidos investigan el asunto. "El FBI y nuestros socios del Servicio Secreto y del Servicio de Inspección Postal están investigando una carta sospechosa recibida en una instalación de correo del Gobierno", confirmó el FBI en un comunicado.

La Casa Blanca, que mantiene medidas de seguridad muy rigurosas y revisa los correos en una instalación ubicada lejos de la residencia del mandatario estadounidense, no emitió ningún informe al respecto. No es la primera vez que se utiliza ese veneno en un envío dirigido al Pentágono o a la Casa Blanca: en 2013, la actriz Shannon Guess Richardson confesó haberle enviado ricina por carta al entonces presidente Barack Obama, alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y al ex presidente de Alcaldes contra las Armas Ilegales, Mark Glaze, y un año más tarde, recibió una condena de 18 años de cárcel.

El jefe de Estado de la nación norteamericana prefirió, por lo menos hasta ahora, no emitir comentarios hasta el momento para enfocarse en la candidatura presidencial. El sábado, continuó su gira en Carolina del Norte.