Abandonan a un abuelo en la calle por tener Covid-19

El anciano, quien vive en la colonia Vista Hermosa, contó a los paramédicos que acudió con un médico ya que presentaba síntomas del virus. Este le dijo que se realizara la prueba para ver si estaba infectado. Al saber eso, sus familiares decidieron no hacerse cargo de él y lo dejaron en la calle. Entonces, el abuelo buscó ayuda con otras personas, por lo que acudió a San Cristóbal. Pero al no tener más energía, se sentó en las jardineras donde llegaron los médicos. Paramédicos quisieron contactarse con los familiares de Don Felipe pero estos, según la prensa local, dijeron que no tenían tiempo ni dinero para hacerse cargo de él.