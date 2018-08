“Fue en un bondi, un veterano me empezó a hablar y me empezó a manotear la japi, yo era muy chiquito, el colectivo – en ese entonces trolebús- venía vacío, tenía 13, 14 años. Me agarró una desesperación”, recordó Romano en El show del espectáculo.

“Le dije ‘permiso’ bruscamente. Corrió la pierna, me dejó pasar, toqué el timbre para que parara, bajé y bajó, subí, él subió, y cuando estaba a punto de cerrar la puerta, me largué, quedó él arriba y yo abajo. Llegué a mi casa y me puse a llorar todo el camino y cuando me abrió mi vieja no le pude contar nada”, agregó.

Pero el acoso no terminó ahí. Al día siguiente, Romano vivió una situación extraña a la salida del Colegio Sarmiento al que asistía, ubicado en Libertad y Arenales: “Miro de la vereda de enfrente y lo veo, él me inclina la cabeza y me hace un gestito con la mano, se me paralizó el corazón. Empecé a caminar rápido y me seguía”, aseguró el actor y añadió que caminó por Avenida Santa Fe hasta Paraná “aterrado, llorando con pánico, con el pibe detrás”.

Luego aparecieron dos policías que lograron detener al hombre que lo perseguía, pero el final fue inesperado.“Empecé a correr, a gritar y llorar, los policías lo corren, le doblan el brazo, lo dan vuelta contra la pared y no era. Me acuerdo que el tipo asustado dijo: ‘Puta que lo parió, soy padre de familia, ahora cuando llegue a mi casa me voy a mirar el espejo a ver si tengo cara de degenerado’”, indicó.

