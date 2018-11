Abogado cipoleño fue denunciado por abuso y maltrato

En el escrito, afirma que fue víctima de maltrato laboral desde que el estudio jurídico se mudó a la calle Villegas, siempre en la localidad rionegrina.

“Me culpaba de que sus clientes renunciaran. Me mandaba a hacer casación, trámite para el cual no estoy preparada, y me insultaba porque salían mal. También me pedía que cuidara a los hijos y ni siquiera me pagaba el taxi”, detalló la denunciante.

En el relato, la mujer aclaró que tuvo que hacer actividades ilegales a pedido de Barrionuevo. “Me enviaba a comprar marihuana. Por teléfono decía que esa droga la iba a llevar a los penales de Roca y Cipolletti”, destacó la mujer.

En dos ocasiones, denuncia que sufrió episodios de acoso y abuso sexual por parte del ex defensor oficial de Río Negro. En una de ellas, asistió con una minifalda al estudio y el abogado le habría expresado que así vestida “lo re calentaba”, y en otra oportunidad le habría tocado la cola.

El último de los hechos habría ocurrido cuando solicitó cobrar las horas extra, ya que había extendido el horario laboral. Según la joven, el letrado le entregó $7 mil, que era lo acordado con el antiguo horario.

La denuncia fue recepcionada en la Unidad Fiscal 5 a cargo de Guiñazú.

A partir de ahora la Justicia deberá realizar distintas pericias a la víctima y deberá requerir toda la documentación del estudio de Barrionuevo, quien admitió a este diario tener a la trabajadora en negro, aunque minimizó el episodio aludiendo que fue la joven la que habría pedido no estar en blanco. Por esta causa todavía no se ha formalizado acusación alguna.

Barrionuevo: “Me da pena por ella”

Respecto del abuso, pablo Barrionuevo aseguró: “esa tarde ella comenzó a gritar pidiendo cobrar horas extra que no se habían acordado, pero que tampoco las trabajó. Me amenazó con denunciarme y escracharme. Me da pena por ella. incluso fue ella misma quien pidió no estar registrada para poder seguir estudiando y tener otras libertades”, contó el abogado que dijo que en 20 años de profesión nunca tuvo una denuncia.

LEÉ MÁS

¿Aumentarían las naftas por un reajuste impositivo?

Doble femicidio: ahora demandarán al Estado