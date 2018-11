La comunidad de El Chocón conmocionada por supuestos abusos en la Escuela 26

“Hay que trabajar tanto con los niños abusados como con el niño que tocó los genitales de sus compañeros. Pero la directora no da respuesta, incluso le dijo a las mamás que no tenía tiempo de informar de la situación al Consejo”, expresó una de las madres de los alumnos damnificados.

Luego de esa reunión, hubo un nuevo encuentro con los padres el pasado viernes con la expectativa de que haya una respuesta, pero no consiguieron nada.

La madre comentó a LMN que además de este abuso hace tiempo que notan "falencias" en la escuela pero que “nunca” tuvieron respuestas ni de la dirección, ni del CPE.

“Nosotros tenemos varios casos de bullying, hay un nene que lo tratan como a un caballo. Pero nadie interviene, nunca vino ningún equipo interdisciplinario para ayudar a los niños”, aseguró la mamá.

Este lunes por la tarde funcionarias del CPE se encontraban reunidos con la directora del establecimiento y unos 50 padres y madres esperan para saber cómo seguirá esta situación.

“Pedimos que se remueva a la directora. Los nenes tienen miedo de volver al aula. El chico que los toca es mucho más grandote y tienen miedo a las represalias”, relató la mujer.

Por su parte, otra mamá de los nenes manoseados dijo que “las respuestas que nos dio la directora es que no había no había gabinete psicopedagógico. Mi nene está en casa, no lo voy a mandar hasta que me den seguridad que lo van a cuidar”.

Y agregó: “Estamos esperando a la ministra de Educación. Mi niño fue manoseado, yo no quiero que venga si no lo van a cuidar. Si no me brinda seguridad no lo puedo traer a clase”, manifestó.

Según pudo conocer LM Neuquén en el lugar se habían hecho presentes Cristina Garrido y Graciela Calery, directora nivel primario y supervisora de zona respectivamente, en representación del CPE.

El encuentro se llevaba a cabo en un tenso marco por lo que los padres exigían respuestas urgentes a sus pedidos que incluía al menos once puntos.

