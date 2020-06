Abrieron los gastronómicos y todos cumplieron los protocolos

La funcionaria marcó sólo dos observaciones que se realizaron, una a un comercio y otra a los comensales respecto al uso del tapabocas. "Algún comercio no tenía diferenciado lo que es la barra. La barra se puede utilizar para servir en el caso que tengan la mampara para separar. Se les pidio que hasta que no instalen la mampara, no sirvan en la barra", contó Cagol.

Respecto al uso del tapabocas, señaló: "Le hicimos la observación a los comensales al momento de salir, que tienen que utilizar también el barbijo. Es importante recordar que quienes ingresen lo tienen que hacer con reserva previa, tienen que utilizar el barbijo hasta que estén ubicados en la mesa y cuando se retiran o van al baño tienen que utilizar también el barbijo. La idea es que en la circulación del espacio común, que sea con el barbijo".

"Pero fue todo tarea preventiva, no hubo infracciones. De detectarse situaciones irregulares y que no cumplan los protocolos en relación a la cantidad de personas y no se respeten las distancias se va a proceder a realizar las infracciones", aclaró la funcionaria.

Respecto al movimiento de gente, desde el área de Comercio notaron mayor presencia de clientes durante la tarde/noche y estiman que se irá acrecentando durante la semana. "Detectamos que hubo más movimiento y comercios abiertos en la tardecita noche, más que a la mañana y mediodía. Se empieza a ver una reactivación de manera paulatina. No están todos trabajando a pleno, muchos todavía no abren", afirmó Cagol.

Por último, la funcionaria detalló: "De los que abrieron, muchos estaban con el trapo con lavandina en el ingreso, que es uno de los requisitos. Y en lo que hacemos hincapié es en el distanciamiento social, en el distanciamiento de las mesas, que no supere el factor ocupacional y la higiene y desinfección de las superficies de contacto, así como la permanencia de alcohol en gel disponible para los clientes".

