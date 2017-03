Buenos Aires

Roberto Pattinato levantó gran revuelo y polémica luego de sus declaraciones sobre Carlos “el Indio” Solari. El ex saxofonista de Sumo no tuvo reparos en afirmar que no le cree al ex cantante de los Redondos sobre el mal de Parkinson que lo afecta.

“Jamás en la vida voy a creer nada del Indio. Ni que esté enfermo ni nada por el estilo, así le tiemblen sus manos delante de mí, no le creo”, fueron las durísimas declaraciones del conductor de La hormiga imperial (C5N) sobre la enfermedad que padece el creador de “Todo un palo”. Y luego agregó: “Si estuviera enfermo, creo que haría mejores canciones”.

Consultado por Clarín sobre las razones que tendría el Indio para mentir sobre su enfermedad, Petti volvió a pegarle al ídolo ricotero: “Para elevarse a gloria superior y que todos los días lo lloren 200 mil personas”.

Sin bajarle el tono a sus declaraciones, el músico también criticó su trabajo en solitario. “Los peores discos en los últimos años son del Indio Solari. Punto”, afirmó Pettinato. Y acotó: “Para mí el verdadero genio es Skay”.

Por otro lado, el saxofonista consideró que las letras de Solari “no tienen profundidad”. “El Indio escribe las mismas letras y me doy cuenta de que no significan nada. No tienen profundidad. Su estilo es el del cadáver exquisito: escribo frases sueltas y las mezclo. Los surrealistas hacían eso”, opinó el músico que está de gira con un espectáculo donde interpreta canciones de su vieja banda llamado Sumo x Pettinato.

Más allá de las picantes declaraciones, el Indio Solari dará un recital histórico en la localidad de Olavarría, que espera a 200 mil personas. En esta presentación el cantante realizará un despliegue único en cuanto a lo técnico. El show contará con 15 torres de sonidos. “Técnicamente es inédito a nivel mundial”, dijo uno de los productores del montaje.