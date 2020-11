Actor de Riverdale participará en película sobre la pandemia

KJ Apa (Riverdale) y Sofia Carson (Descendientes, de Disney) serán la pareja principal del film, un Romeo y Julieta del apocalipsis que luchará por consolidar su relación en medio de un escenario donde 50 % de la humanidad ha fallecido a causa del virus.

El actor de Riverdale interpretará a Nico un repartidor que hará todo lo posible por estar con Sara una chicaque conoce durante la pandemia. La cinta no pasará por el cine sino que irá directo a un servicio de streaming en el que habrá que pagar entre 17 y 20 dólares por boleto para verla durante solo 48 horas.

Muy criticada

Debido a su contenido el flme ya ha sido tildado de oportunista y de mal gusto. Y pese a que fue apenas en octubre que se anunció su lanzamiento la cinta no ha ganado adeptos. El director de la película Adam Manson explicó que el largometraje es una producción distópica y aterradora al mejor estilo de La Purga y Un lugar tranquilo.

Impopular en el cine

Aunque no es la primera vez que KJ Apa participa en una cinta lo cierto es que al actor de Riverdale la suerte cinematográfica parece no sonreírle. Y aunque ha participado en los largometrajes Mi vida contigo y The Last Summer, uno de ellos para Netflix, la mejor opción para KJ parece seguir siendo uno de los integrantes de Riverdale, donde obtiene la nada despreciable suma de 40.000 dólares por episodio.