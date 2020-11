Actriz sobre el final de La Casa de Papel: "Vamos a llorar"

Itziar Ituño fue entrevistada por el medio español Vertele , y habló sobre el final de La Casa de Papel : "Creo que es un acierto cerrar la historia de La casa de Papel ahí y quién sabe si en un futuro se vuelve a replantear. Soy de las que piensan que las historias tienen que tener la duración justa para no cansar, que no se conviertan en un chicle que se estira hasta que se rompe. Es mejor dejar a la gente con ganas y no con empacho".

La actriz viaja semanalmente a Madrid para grabar los momentos culminantes de La Casa de Papel, y con respecto al equipo de producción, dijo: "Ya te acostumbras al lugar, a la historia y sobre todo a los afectos que haces con el equipo. Esto ha sido una aventura gigante desde que empezamos y creo que vamos a llorar mucho el último día de rodaje".

Referente a sus próximos proyectos, luego de culminar su personaje en La Casa de Papel, la actriz reveló: "Me muevo en función de lo que me vibra, me dejo llevar por las historias que me emocionan. Y ahora que puedo elegir, elijo esas historias que te ponen los pelos de punta cuando lees el guion".

Finalmente, reconoció que gracias a la exposición que le dio Netflix a La Casa de Papel, ha sido complicado convertirse en una estrella mundial: "Nadie te enseña a encajar todo esto y cada uno lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Es verdad que trae muchísimas cosas buenas, pero te quita otras como la libertad, la privacidad, el poder andar por el mundo con cierto anonimato".