A pesar de todo este panorama más que positivo, Mina tiene muy presente la naturaleza impredecible de la industria del espectáculo, aunque no deja que la posibilidad de quedarse sin trabajo le quite el sueño.

“Ya me pasó en 2015. Estuve trabajando y al año siguiente no me llamó ni Dios. Me tuve que poner a trabajar en un bar, pagué mis facturas y fue lo mejor que me podía pasar, la mejor experiencia para entender esta industria. Un día tienes trabajo y al día siguiente no te suena el teléfono y eso puede prolongarse, tienes que estar preparado”, indicó hace un tiempo al diario español El País.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mina El Hammani (@minaelhammani)

Ahora que la joven madrileña ya terminó sus compromisos con Élite, confiesa que le gustará centrarse en las tablas.

“Esa idea de no poder fallar la hora y media que dura la función… Me apetece contar historias y que me lleguen esas oportunidades”, acotó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mina El Hammani (@minaelhammani)

Su paso por la serie Élite

Con respecto al personaje que interpretó en la trama, considerado uno de los más complejos de la producción, afirma que tiene un gran vínculo con ella.

“Hay una conexión muy fuerte y hay una cosa que tenemos las dos, esa convicción de saber lo que queremos ser y adónde queremos llegar. Yo a los 7 años ya dije que quería ser actriz”, indicó.

Nadia en Élite.jpg Actriz de Élite se prepara para su vida después de la serie

Sobre cómo la fama ha cambiado su vida, la actriz comentó que ha tenido que dejar de hacer algunas cosas, pero considera que es solo una etapa más.