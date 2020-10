Actriz de Outlander habló sobre los desnudos en la tira

Yo estoy constantemente dividida entre estas dos cosas: bueno, Claire no iría al gimnasio así que no debería tener un cuerpo de gimnasio. Y, ahora es una mujer de cincuenta y tantos años, así que ya sabes, debería intentar que eso sea lo que me importe Yo estoy constantemente dividida entre estas dos cosas: bueno, Claire no iría al gimnasio así que no debería tener un cuerpo de gimnasio. Y, ahora es una mujer de cincuenta y tantos años, así que ya sabes, debería intentar que eso sea lo que me importe

Asimismo, la actriz Caitriona Balfe comentó sobre su protagónico en Outlander que en las escenas de desnudos se le suma las inseguridades que cada actor o actriz tiene personalmente. La artista asegura que "es difícil estar a la altura de las expectativas":

En este sentido, comentó: "Siempre es esta cosa con la que estoy constantemente luchando, entre dejar mis miedos en la puerta y también darme a mí mismo, supongo, la suficiente confianza para poder entrar en esas escenas y no tener que pensar si tengo o no celulitis en el culo o lo que sean esas cosas que te pasan por la cabeza. No somos personas sin defectos".