Acusan a la Muni de difundir información errónea sobre la Avenida de los Ríos

"La justicia no citó al Municipalidad a la Defensoría y a los vecinos que se oponen a la obra; sino que citó al Municipalidad, que fue demandado judicialmente, a la Defensoría del Pueblo, y al Consejo Asesor", explicó.

Rossi manifestó que desde el Caesyp entienden que se está cometiendo una violación de normas en vigencia. "La Municipalidad está acostumbrada a hacer cosas fuera de la ley. Las leyes son claras, obligan, sobre todo, cuando se trata de defender los derechos difusos", agregó.

En ese sentido, indicó que el municipio viene haciendo esto en forma reiterada y la Avenida de los Ríos presenta varias irregularidades y hay mucha desinformación al respecto. “En todas las sesiones en la justicia, lo que se presentan son... “voy a hacer...”, “vamos a entregar...”, “estamos por...”, “hay que...” y nada de eso se concretó. Por eso se hizo una denuncia formal del pedido de pruebas, y esta es la que se hizo el día viernes”, añadió.

"Con respecto a la obra, tiene una serie de defectos importantísimos. Realmente no beneficia a nadie como está, ¿por qué? Porque daña el parque, perjudica al parque y, además, yo no entiendo si son ingenieros y se ganaron el título como corresponde, cómo pueden procesar, dimensionar, calcular, dibujar una obra, sobre un terreno en el cual no saben dónde está la mensura; con un agravante la traza que se está estudiando pasa por un montón de terrenos que son de propiedad privada o estatal, como el caso de la Universidad y que esa situación debe arreglarse antes del comienzo", dijo Rossi.

Además, el miembro del Caesyp reveló que el borrador de mensura que presentaron, excluye deliberadamente las casi ocho hectáreas que “hasta la propia Sindicatura dijo que tiene que ser devuelta de la cancha de golf de Rincón club de Campo al municipio”.

“Eso es falsedad ideológica y si esa mensura la presentan, es rechazada en sede judicial. No coincide con el original del parque”, concluyó.