Acusaron a un joven por tres asaltos en tan sólo cuatro días

Los golpes, cometidos en compañía de un adolescente, fueron en Plaza Huincul y Cutral Co

Cutral Co. La Justicia acusó a un joven de Cutral Co por cometer tres asaltos en la comarca petrolera, con un arma de utilería y en menos de una semana. Como agravante, en todos los robos estuvo acompañado por un adolescente. El raid delictivo lo cometió en dos comercios de Plaza Huincul y uno de Cutral Co, de donde se llevó un total de 11.080 pesos y otros elementos.