Adidas podría no renovar el contrato con Alexander Zverev

Desde 2016 Adidas ha sido la marca responsable de vestir a Alexander Zverev luego que éste terminara un contrato que mantenía con Nike.

Aunque, a decir de los medios especializados, las negociaciones con Adidas estaban bien adelantadas, el octavo del ranking ATP deberá esperar por saber cuál será la decisión de la marca deportiva sobre el patrocino que mantienen

Las acusaciones contra Zverev

Toda la polémica alrededor de Alexander Zverev inició luego que su ex pereja, Olga Sharypova, denunciara haber sufrido violencia de género por parte del número 8 del ranking ATP.

“Ha llegado a golpearme la cabeza contra la pared y he tenido que escapar descalza del hotel", fue una de las historias que narró Sharypova quien además ha asegurado haber sido víctima de maltrato psicológico y físico que la empujaron a un intento de suicidio.

En tanto, Alexander Zverev ha negado las acusaciones, las cuales a catalogado de “infundadas”.

"Luego, están las acusaciones de mi ex novia Olga Sharypova, que leí hoy en los medios. Eso me pone muy triste. Nos conocemos desde que éramos niños y compartimos muchas experiencias juntos. Lamento mucho que haga tales declaraciones. Porque las acusaciones simplemente no son ciertas. Tuvimos una relación, pero terminó hace mucho tiempo. Por qué Olga está haciendo estas acusaciones ahora, simplemente no lo sé. Realmente espero que los dos encontremos la manera de tratarnos de nuevo de una manera razonable y respetuosa", aseguró Alexander Zverev en un comunicado publicado en sus redes sociales.