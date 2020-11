El estreno de la segunda temporada del spin-off de Star Wars , que se transmite por Disney+, ha sido el marco perfecto para la presentación de los Adidas The Mandalorian , una colección de zapatillas basada, justamente, en los personajes y la mitología de esta serie. Se trata de nueve modelos que incluyen reversiones de los Adidas Boost, Superstar, Gazelle y Top Ten Hi .

Adidas The Mandalorian Collection

En colaboración con Lucas Film, los Adidas The Mandalorian rememoran no sólo los personajes, sino los momentos más emblemáticos de la serie Star Wars en su primera temporada.

sí podemos encontrar desde zapatillas inspirados en Mando y Baby Yoda, hasta las ZX 2K Boost Mudhorn Shoe, que evocan un enfrentamiento clave en la trama de Star Wars.

Detalles que sólo un fanático podrá entender, más allá de que las zapatillas por sí mismas pueden llegar a gustar hasta a los detractores del universo de Star Wars.

NMD_R1

Están basados en el cazarrecompensas más formidable de Star Wars, Mando. La pestaña del talón confirma el estilo de vida, con un diseño inspirado en un casco y un estampado de armadura completo. La parte superior elástica adquiere un estampado de armadura único que tiene el sello mandaloriano por todas partes en las zapatillas.

ADIDAS NMD R1.jpg Adidas NMD R1

Adidas The Mandalorian ZX 2K Boost

Este modelo de zapatillas rinde homenaje al enfrentamiento entre Mando y la criatura Mudhorn cuando The Child se da cuenta que tiene el poder de la Fuerza. Dicha escena está representada en la plantilla, mientras que los tonos de estampado marrón, verde y moteado unen a estos personajes y simbolizan el vínculo entre el clan de ambos en Star Wars.

ADIDAS The Mandalorian ZX 2K Boost.jpg Adidas The Mandalorian ZX 2K Boost

Gazelle Darksaber

Al igual que la espada luminosa, las 3 bandas del logotipo de Adidas en este modelo están diseñadas para brillar en la oscuridad. Las zapatillas recuerdan la escena final de la temporada, que revela a Moff Gideon como el poseedor del Darksaber: una reliquia legendaria del antiguo Mandalore usada por el primer Jedi mandaloriano.

ADIDAS Gazelle Darksaber.jpg Adidas Gazelle Darksaber

Adidas The Mandalorian Top Ten The Child

Su combinación de colores evoca ese lugar favorito de The Child, mejor conocido como Baby Joda, su cápsula. La plantilla luce un estampado que rinde homenaje al momento en que el dúo principal de la serie inicia su viaje.

ADIDAS TOP TEN.jpg Adidas Top Ten The Child.

La colección de Adidas The Mandalorian es amplia y muy variada e incluye modelos como el Top Ten Hi, diseñados originalmente para los diez mejores jugadores de baloncesto del mundo. Asimismo, está la zapatilla NMD inspirada en el acero beskar mandaloriano the Star Wars, de ahí que muestre detalles plateados y la imagen en la lengüeta que evoca la resistente armadura de Mando.

Si hay fanáticos capaces de acabar con todo el merchandising disponible esos son los de Star Wars, así que a partir del 4 de noviembre busca directamente tu modelo o modelos de tenis Adidas The Mandalorian en la página de la marca.