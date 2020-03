De Brito. Araceli. Suar.jpg

Entonces, el conductor indagó: “El año pasado hiciste un comunicado por las cosas que dijo Araceli y fue la primera vez que te vi enojado. ¿Con ella volverías a trabajar?”. “Quiero ser honesto… Bueno, ella declaró que no quiere trabajar más conmigo y yo se lo respeto”, fue la respuesta. De Brito repreguntó: “¿Te enojaste de verdad ?”. Y el productor se sinceró: “Sí, mucho, me enojé”.

Vínculo roto

Luego Suar se tomó unos minutos para detallar los motivos de su enojo: “No es mi estilo dirimir las cosas en los medios, no soy mediático. Y cuando pasaron tantos años de una relación que terminó hace 20 años, y que otra vez vuelvan…. Sentí que había faltado a la verdad. Sobre todo en lo que había dicho con respecto a que no estaba hecha la división de bienes”.

“Después, en todo lo que ella puede pensar de mí… en muchas cosas puede tener razón. No fue un vínculo bueno el que tuve con ella y yo lo lamento y le he pedido disculpas. Creo que también la reflexión de un matrimonio es de a dos”, agregó.

Maestra

Sobre el final que tuvo la relación, el Chueco Suar confesó que aprendió mucho de su ex esposa. “Fue de todo… Aprendí mucho con ella, lo bueno y lo malo. Fue una maestra en un punto en mi vida de lo que no volvería a hacer. Y seguramente yo lo fui para ella. De eso puede decir lo que quiera y está todo bien, yo me hago cargo. Como también yo pienso de ella cosas que no me han hecho bien y nunca las dije públicamente”.

Suar confesó que no descarta volver a estar en pareja

Soltero desde fines de 2016, el protagonista de Corazón Loco reflexionó sobre su situación sentimental. “No sé si veo lejano volver a estar en pareja, pero primero me tiene que volver a suceder. Tiene que suceder que tenga ganas de arrancar una relación, que es todo un tema. Implica muchas cosas y tengo que estar convencido”, sentenció Suar a la hora de hablar sobre su vida sentimental. Luego, reconoció: “No tuve tantas parejas. Araceli, Griselda y una más. No soy de andar noviando”.

De Brito indagó más sobre el tema y quiso saber si había tenido mucho “picoteo” al quedarse sin pareja. Con algo de humor, el Jefe de Programación de El Trece remató: “Bueno, soy un hombre que ha vivido. Soy el Julio Iglesias argentino. No, mentira. Pero soy un hombre grande que ha vivido”. Minutos después, aclaró: “A lo largo de mi vida ha habido muchos rumores de romance que han sido ciertos, y no los voy a decir porque la gente sabe cuál fue cierto y cuál no. Pero mucho ha sido mentira, muchísimo. A mí cuando se miente, cuando arrancan con cosas que no son… Ha pasado que fueran verdad, he callado y me la banco. Pero tampoco salgo a desmentir”.

Para cerrar, el actor se despegó de esa posición de seductor: “Tampoco me gusta estar en el rol del hombre que tiene sexo loco. No me gusta estar ahí”.

