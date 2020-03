Atención fanáticos: Suar reveló cuando vuelve ATAV

Cuando el conductor de LAM hizo referencia al sorpresivo y polémico final de la tira, su entrevistado apeló a su característico humor y bromeó: "Puede ser que nos hayamos equivocado porque a lo mejor no fue del todo claro".

En el epílogo de la tira aparece Samuel Trauman (Fernán Mirás) como dueño de una boite en 1962. Avejentado, divisa a Raquel en medio de la pista. Pero cuando intenta volver la vista hacia ella, el personaje interpretado por la China Suárez desaparece. El broche de oro llega de la mano de Alicia (Mercedes Funes), quien lejos de estar muerta como se suponía, se la ve sedienta de venganza.

"Esa que vimos ahí, para nosotros, es la hija de la China y vendrá por más venganza", señaló en relación a una de las últimas escenas de la ficción. "Y los años 60, y el despertar de la droga", agregó dejando entrever los puntos más relevantes del contexto que enmarcará la segunda temporada de ATAV.

En relación al elenco, Suar destacó que "la China es un crack". "Fue la primera que me dijo 'te mato, no te saludo más si no me llamas'. Ha hecho un trabajo extraordinario, bueno, todo el elenco", destacó. "Ella tenía la posibilidad de hacer el papel de Delfi, pero pidió hacer La Polaca y yo también quería que lo hiciera, pero quería que me lo dijera ella. Eligió bien La China y la rompió", subrayó.

A su vez, comentó que "hay hijos no reconocidos y una trama". "El personaje de Torcuato tiene un hijo que no sabe", disparó. Sin embargo, minutos después, negó un regreso de ese personaje y de Benjamín Vicuña a la historia.

"Benjamín, Torcuato está muerto, muerto, ¿no vuelve no?", preguntó De Brito. "Si, si, Mercedes sigue", respondió Suar y en otro segmento de la nota comentó que le gustaría que Albert Baró tenga una participación en la segunda entrega de ATAV.

Como era de esperar, los fanáticos de ATAV, que son muy activos en las redes sociales, se hicieron eco de las palabras del productor en Twitter.

clarita on Twitter ADRIÁN QUIERE QUE ALBERT VUELVA PARA LO Q SE VIENE DE ATAV — clarita (@allforlaliespos) March 4, 2020

vic on Twitter no quiero ver atav de nuevo pero si me juntan a albert y a delfi miro lo que sea pic.twitter.com/lpn71gxYPN — vic (@delfruity) March 4, 2020

sof♀️ on Twitter segundo semestre de 2021 vuelve atav pic.twitter.com/xJZBkRxNqr — sof♀️ (@bitchinoriana) March 4, 2020

Meri. on Twitter Lo que entendí es que Suar quiere que vuelvan los prota por algunos capis pero básicamente atav 2 va a ser en los 60 con alicia, trauman y la china. — Meri. (@arianaxmb) March 4, 2020

Clau on Twitter Estoy gritando en el trabajo confirmada ATAV para el año que viene ssshhhoro de alegría

Por fin voy a tener algo para volver a ver a la noche miren que miro cualquier cosa en la tele hasta un reality de "casas del árbol" LITERAL pero Separadas es inmirable aburrida mal ♀️♀️ — Clau (@claumansky) March 4, 2020

Belushii on Twitter Si no están delfi y Albert en la Segunda temporada de atav ni la miro ahreee que lo mismo dije con separadas y acá me tenés ajjajajajajajjaja — Belushii (@Belushii3) March 4, 2020

sof♀️ on Twitter bueno y si sacan ya s3p4r4d4s del aire y empiezan a grabar ahora atav? ahree — sof♀️ (@bitchinoriana) March 4, 2020

Angel caído on Twitter Me muero... #ATAV vuelve y por lo menos va a haber 20 capítulos de los años 60..veremos a Delfi y a Albert otra vez JUNTOS

GRACIAS @AngeldebritoOk por preguntar.#1000LAM pic.twitter.com/S0K0COeBgQ — Angel caído (@angelcaido_1) March 4, 2020

