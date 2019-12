Sin embargo, la suerte cambia de bando cuando Lucía (Delfina Chaves) decide aprender a disparar y acude al rescate de sus amigos y de su amor, Bruno Salvat (Albert Baró), acompañada por Francesca (Malena Sánchez)y la policía.

Tras el triunfo sobre el mal, los siniestros hermanos Ferreyra fueron apresados, mientras Trauman yacía tendido en el suelo, como muerto.

No obstante, la historia tomó un giro inesperado cuando Torcuato decide beber un veneno para no pasar su vida privado de su libertad. La polémica llegó de la mano del incesto ya que luego de que el personaje interpretado por Vicuña tomara el brebaje, se besó apasionadamente con su hermana Alicia. "Te amo", "Sos mi sol", se decían entre lágrimas mientras cumplía esa suerte de pacto suicida.

Cuando la policía se acercó a los hermanos, que estaban en un patrullero, el oficial afirmó: "Están muertos". De fondo, Trauman, quien también estaba detenido, los miraba sorprendido.

Seis meses después de aquella batalla, Raquel y Moretti se casan en un rito judío y momento después, Bruno y Lucía lo hacen por iglesia. En el medio de una fiesta multitudinaria, la voz en offde Lucía detalla cómo continúa la vida de cada uno de sus amigos.

Unos instantes antes, una escena con un fuerte mensaje feminista, anticiparía la sorpresa final. Antes de dar el sí, "La Polaca" recibe un llamado. Trauman está del otro lado del teléfono. Luego de contarle que está nuevamente en libertad porque le acortaron la condena por buena conducta y que se fue a Uruguay para continuar con el negocio de la prostitución, le dice a su amor imposible: "En cuanto podamos volvemos allá. ¿vos realmente pensás que en cien años no van a seguir existiendo burdeles, que no van a seguir existiendo Tráumanes?".

"Seguramente, si", le contesta con un dejo de tristeza Raquel. Y con firmeza continúa: "Pero en cien años habrá cientos de Raqueles, así como estoy yo ahora, pero ¿sabe dónde? En las plazas, protestando, en casa de gobierno, Raqueles en las radios, mujeres señalando a hombres como usted, mierdas como usted. ¿Y sabe qué? Los tiran abajo, los van a tirar abajo, se van a caer, uno por uno", sentenció en una especie de premonición, con un guiño a las espectadoras de la tira , tomando las frases que potenció el movimiento feminista actual.

En el epílogo, nuevamente Trauman entra en escena. Esta vez como dueño de una boite en 1962. Avejentado, se lo ve al proxeneta hablando con un joven que relataba la historia de la banda. Mientras el villano interpretado por Fernán Mirás intentaba convencer al muchacho de que aquella historia era mentira, divisa a Raquel en medio de la pista. Cuando intenta volver la vista hacia ella, ya no está.

Pero el broche de oro llega de la mano de Alicia, quien lejos de estar muerta, demostra estar sedienta de venganza y con paciencia para llevarla a cabo. Aquel joven que habló con Trauman había sido mandado por ella. Esto desencadenó en uno de los más grandes interrogantes que podrán ser desentrañados en una nueva temporada de ATAV: ¿Quién acompañaba a Alicia? ¿Era el hijo de Torcuato? ¿Los hermanos tuvieron un hijo juntos? La mujer que vio Trauman, ¿era Raquel o una de las hijas que tuvo con Aldo?

Como era de esperar, la activa audiencia de la tira se manifestó con comentario y memes en las redes sociales.

