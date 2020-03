¿Se separaron Nicolás Cabré y Laurita Fernández?

“Laurita casi siempre ha hablado con la prensa y el lunes 24 de febrero la fuimos a buscar al teatro. Ese día, sabiendo que estábamos ahí porque habíamos avisado a la producción, ella abandonó la sala corriendo, con lentes. Realmente me llamó la atención. Acto seguido, le digo a una de las personas que trabaja en la obra ‘no me mientas, acá algo pasó entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré porque ella nunca tuvo este tipo de actitudes’. Me respondió lo que yo sabía que me iba a decir, que no había pasado nada”, explicó ayer en Intrusos el cronista Gonzalo Vázquez.