Romina Manguel se confesó en vivo ante Ángel De Brito

Romina Manguel, una de las periodistas más picantes a la hora de opinar de la actualidad política en nuestro país, sorprendió al hablar de sus temores con los escándalos mediáticos. Pero causó más sorpresa al revelar que le tiene miedo a Ángel De Brito. "No entiendo el juego, cómo se lo bancan, hasta en Twitter me pasa, cuando se meten con cosas de tu vida privada y tenés ganas de salir, de explicar. A nadie le importa mi vida privada, soy periodista. Pero cómo se la banca la gente del espectáculo, la verdad que no lo sé, yo me iría llorando todos los días. Vos decís cosas horribles, Ángel, yo lloraría", le confesó Manguel al conductor en un móvil de LAM. "Yo te temo un poco. Porque sos bravo", agregó.