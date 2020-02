La ministra de Desarrollo Social Adriana Figueroa explicó cómo se implementará el plan nacional en la provincia. Consideró que se trata de un gran desafío y que es necesitario cambiar las pautas culturales y trabajar en la educación de madres e hijos para mejorar la calidad alimentaria.

Figueroa aseguró además que, una vez que se distribuyan las tarjetas, se hará un monitoreo constante.

—¿Cómo se va a implementar la tarjeta Alimentar en Neuquén?

Abarca a todas las localidades del interior y Neuquén Capital y abarca casi 16.300 tarjetas para titulares de la AUH. Los beneficiarios serán 28.761, de los cuales 28.000 serán niños y niñas. La tarjeta se implementa para las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo, para los niños hasta los 6 años y para las personas con discapacidad que tengan la AUH.

—¿Cómo funciona la tarjeta?

Es una tarjeta de débito con la cual no se puede extraer dinero, sino que es para comprar alimentos y garantizar la seguridad alimentaria. Para el componente de nutrición que necesitan los niños porque se comprobó que los niños no tienen la talla correspondiente a determinados rangos de edad. Hay problemas de crecimiento y de sobrepeso. Eso está comprobado. Es uno de los diagnósticos que se emiten desde Nación. Por eso se busca implementar esta tarjeta.

—¿Qué alimentos se pueden comprar?

Hay una lista de 13 alimentos. La idea es que las madres compren víveres frescos. Por eso queremos intensificar las ferias productivas y los pequeños productores. Buscamos que ese caudal de dinero que beneficie a las familias también beneficie al pequeño productor.

—¿Y cómo hacen para que estos vendedores puedan recibir la tarjeta?

Estamos tratando de que a través del Banco de la Provincia de Neuquén los feriantes tengan Posnet, porque ese es el principal escollo. Los beneficiarios pueden ir a grandes supermercados, pero lo bueno sería que ese derrame de dinero caiga en los productores y los feriantes que también lo necesitan.

—¿Y cuál es la situación en Neuquén?

Ese relevamiento lo tiene Salud. Por eso, de acuerdo a ese diagnóstico, se llegó a ese número de beneficiarios en la provincia. Los montos de la tarjeta varían de acuerdo a si hay uno o más niños en la familia. Si hay uno solo son 4000 pesos. Si hay dos o más hijos, son 6000 pesos.

—¿Cómo es el trámite para las embarazadas?

Son beneficiarias las que empiezan y llegan al tercer mes de embarazo. La que no tiene la AUH debe ir a ANSES y empadronarse. La que ya la tiene no necesita empadronarse. Cada beneficiado tiene un teléfono de referencia, un domicilio… Entonces le va a llegar un correo postal, en caso de que no tenga celular, o un mensaje de texto, por el que se les va a informar dónde y cuándo tienen que retirar la tarjeta. Está previsto que la entrega de las tarjetas sean el 11 de marzo. Está previsto que ese día llegue el ministro Daniel Arroyo.

—¿Tienen un mapa sobre los sectores más vulnerables que hay en Neuquén?

Hay un mapa de riesgo. Nosotros tenemos 9 delegaciones en el interior más el ministerio acá en Neuquén. Cada localidad tiene identificado el riesgo, la asistencia y la necesidad de cada persona.

—¿Es muy distinta la situación de la gente más vulnerable si es del interior o de la capital?

Esto es algo personal porque no lo tengo evaluado, pero habiendo estado tantos años en el interior podría decir que la gente es más vulnerable allí por no contar con cercanía a los grandes centros urbanos. Tienen menos posibilidades de trabajo y menos adquisición de bienes. Hasta de poder chequear precios. A veces la gente del interior tiene un solo proveedor, un solo almacén o un pequeño mercado.

—¿Durante cuánto tiempo se va a extender esto?

Es un programa a largo plazo. Lo que se pretende es ir monitoreando, ver qué avances se tiene. Por eso desde el ministerio vamos a trabajar fuertemente en educación. Hay que educar a los niños y a las mamás para que mejoren la calidad de los alimentos que consumen. La idea es tener operadores de calle para visitar a las familias con frecuencia y hacer entrecruzamientos de información con Salud. Estamos pensando en equipos de nutricionistas en tres lugares distintos.

—En definitiva, también es una cuestión de educación…

Claro. Es una cuestión de educación y también es una cuestión cultural. Las tortas fritas son ricas, pero no son un buen alimento. Es lo más fácil, pero a lo mejor es más conveniente que hagan un buen desayuno, con frutas, y no tantos carbohidratos.

Recuadro-requisitos-página-6.jpg

LEÉ MÁS

Germán Busamia: "El régimen de justicia no es de privilegio"

Darío Martínez: "Vamos a gobernar Neuquén, ya estamos trabajando para eso"