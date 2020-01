- ¿Cómo es la experiencia con el nuevo Congreso y el rol centra que le tocó al frente de la Comisión que trató la emergencia?

Es lógico que el Congreso tenga mucha actividad con los problemas que hay en el país. La situación es calamitosa. Me tocó presidir el plenario que sacó despacho para la ley de Emergencia. Creo que le dimos una buena ley al presidente para enfrentar la crisis, con una respuesta a los jubilados de la mínima y los sectores que están peor. Ahora me va a tocar ser miembro informante del oficialismo en la Ley de Sustentabilidad de la Deuda. Y ya estoy ansioso por que ingrese la Ley de Hidrocarburos, que es tan cara para los neuquinos.

- ¿Va a seguir al frente de la Comisión de Energía, como hasta fin del año pasado; o pasará a Presupuesto definitivamente?

Yo voy a seguir presidiendo Energía, que es un tema que tiene mucho que ver con la realidad de nuestra provincia y la región.

- ¿En qué medida está atada la Ley de Hidrocarburos a la Ley de Sustentabilidad de la Deuda?

Yo creo que casi todo está atado a la sustentabilidad de la deuda, por eso hemos prorrogado el presupuesto hasta saber que va a pasar con la deuda en un momento donde la economía del país no alcanza para hacer frente a los vencimientos en dólares que tenemos. Hay que decirles la verdad a los acreedores y lograr un sendero de pagos que sea realista. En sendero lo debemos decidir nosotros, no el Fondo Monetario ni nadie de afuera.

- ¿Cómo está el oficialismo en Diputados en términos de números para el quórum y la aprobación de proyectos?

El oficialismo tiene un bloque importantísimo, como nunca en los últimos años, tenemos 120 diputados, pero la realidad es que es un número muy justo en el Congreso porque también Cambiemos tiene muchos diputados.

- Está más polarizado, como el electorado.

Sí, pero hay que ver que en la Ley de Emergencia fueron entendiendo los diferentes sectores, aún los de la oposición más dura, que se necesitaba una herramienta para enfrentar las dificultades que se presentan y volver a poner de pie al país. Y yo creo que frente a la Ley de Sustentabilidad de la Deuda se va a dar algo similar, incluso con más diputados que voten el proyecto. Hay muchos que entienden lo crítico que es el proceso que enfrentamos. Con una economía devastada, que no produce dólares tenemos que hacer frente a vencimientos que son atroces. La toma de deuda fue irresponsable, acumularon los vencimientos todos juntos, lo sabemos nosotros y lo saben quiénes eran oficialismo hasta hace poco. Creo que van a actuar con responsabilidad, por lo que no estará en peligro el número.

- ¿Ni para el quórum ni para votación?

Para el quórum, para el dictamen y para la sesión, creo, que vamos a tener mejores números que para la emergencia.

- ¿En qué se basa tanta confianza?

Nos sentamos con todos los sectores y escuchamos atentamente todo lo que quieren.

- ¿La Ley de Sustentabilidad tiene margen para cambios?

Es una ley marco, que no admite interpretaciones diversas. Es una ley concreta, con pocos artículos y propósitos muy definidos. El primer artículo contempla la autorización para negociar con los límites de la Ley de Administración Financiera, que prevé posibles quitas o mejoras de plazos. Y luego establece mecanismos a futuro idénticos a los que estaban para la toma de deuda, con una gran diferencia: la baja a la mitad en los porcentajes de las comisiones.

- Mauricio Macri se endeudó con el FMI sin autorización parlamentaria ¿Por qué se lleva al Congreso la renegociación de una deuda que no fue definida en ese ámbito?

Esa era una postura que tenía el macismo, nosotros entendemos que no está bien porque la deuda tiene que pasar por el Congreso. Lo decíamos antes con Macri y lo decimos ahora con Alberto.

- ¿Es lo mismo para Guzmán negociar con una Ley con más consenso que de una que salga de una votación ajustada?

Guzmán cree que tiene que llevar una norma. Y la norma después de los 129 votos está aprobada. Siete es nota, lo demás es firulete, decía alguien alguna vez.

- ¿Irá Guzmán al Congreso?

El martes seguro va el viceministro con un equipo, porque Guzmán está en el exterior por este tema.

- ¿Cómo va a ser el trámite parlamentario, según lo espera el oficialismo?

El martes (mañana) le daremos dictamen en la comisión. El miércoles se votará en la sesión y tendríamos media sanción. Y el Senado lo votaría la semana siguiente.

- La negociación con los acreedores va a ser más larga.

El proceso lo irá definiendo el Poder Ejecutivo. Va tardar lo que tenga que tardar para lograr un buen acuerdo con la gente adentro, con metas de crecimiento, definido por nosotros no por los acreedores.

- ¿En dos semanas, entonces, van a tener el texto del proyecto de incentivo a la industria de los hidrocarburos en la Cámara?

Probablemente entre en extraordinarias, pero va a estar ahí, al límite. Lo vamos a tratar a fines de febrero.

- ¿Les va a llevar más tiempo?

Creo que el tema de la deuda destraba un montón de otras cosas, inclusive el punto de equilibrio en el área de los hidrocarburos. Es clave la economía para terminar de definir el proyecto de incentivos. El proyecto, además, va a contemplar la totalidad de las opiniones de las empresas, de los trabajadores, de los gobiernos provinciales.

- Un acuerdo con los acreedores mejoraría las posibilidades para las inversiones externas en Vaca Muerta.

El tema de la deuda atraviesa todo lo que tiene afectación presupuestaria en el país.

- ¿Empezaron algún diálogo con la oposición por el proyecto que viene?

Estamos hablando con todos y ya vamos a iniciar la ronda pública formal. La Ley tiene compromisos de respeto a las reglas de juego con un horizonte estable a largo plazo. Todo lo contrario a la improvisación de los últimos cuatro años, que nos hizo tan mal porque hizo perder la confianza en las reglas y generó que los inversores levantaran el pie del acelerador.

- Juntos por el Cambio adelantó después de una reunión de legisladores de las provincias petroleras que de mínima pretende que el proyecto contemple precio de mercado en dólares para el petróleo en boca de pozo, además de la libre disponibilidad de las utilidades.

Eso es muy bueno y a cambio ¿qué? Los que piden eso no son los diputados del Pro, es la industria. Y está bien que la industria quiera ganar mucha plata. Cualquier empresa dice eso, y está bien. Yo creo que hay algunas cosas más que anexarle a eso.

- A ver…

Además, hay que contempla el crecimiento de la industria nacional en la cadena de valor del petróleo y el gas. Por supuesto que tiene que estar acompañado por un plan estratégico donde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Banco Nación podrían colaborar. Hay que intentar cada vez sustituir más importaciones. Que el costo de un pozo se pague en su mayor parte en pesos, pero eso llevará tiempo, no va a ser de un día para el otro. Argentina está preparado para eso. En comparación con cualquier país, que no sea Estados Unidos, estamos mejor preparados para el desarrollo no convencional.

- Silvia Sapag (senadora del Frente de Todos) pidió aumentar las regalías ¿se habló de eso en el marco de la nueva ley?

Las regalías son una decisión de la provincia, cuando ganemos la provincia nos sentaremos a ver ese tema. La provincia es la que tiene la potestad para implementar mecanismos de promoción. Eso es parte de la autonomía de las provincias. Silvia está convencida de que deben ser mayores. Trabajaremos para ser gobierno de la provincia y ver qué mecanismos tenemos para mejorar en ese sentido.

- ¿Cuándo?

¿Qué cosa?

- ¿Cuándo van a trabajar para ser gobierno provincial?

Ya estamos trabajando para ser gobierno provincial. Nosotros vamos a ser gobierno de la provincia y entendemos que Neuquén está para mucho más, muchísimo más, que gas y petróleo. Está para agregar valor, para diversificar la economía regional. Nosotros no podemos tener una provincia hidrocarburífera con 23 escuelas técnicas en las que los alumnos no conocen una locación. No podemos tener en Añelo un parque industrial sin energía eléctrica. Y no es de ahora. Hasta ahora no hubo una buena gestión en la provincia. Lo que hay es una máquina electoral casi imbatible, eso es cierto, ahora, la gestión tiene aristas que yo abordaría mejor.

- ¿Qué hay que hacer trascendente que no se hizo?

Hay que cambiar la Ley de Coparticipación, pero hay que hacerlo no sólo decirlo.

- ¿Por qué no lo hicieron los gobiernos del MPN?

Eso lo tendría que decir el MPN, pero creo que es porque supongo que piensan que equipo que gana no se toca. A ellos les va bien en las elecciones y, entonces no se preocupan ni ocupan de estos temas. Para mí, estos temas son muy importantes, porque son los que definen la matriz del futuro de nuestra provincia. Ahí seguimos con una gran deuda pendiente.

