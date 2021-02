"Aviso de no lectura: no fue posible leer el medidor de luz", fue el mensaje impreso en numerosos folletos que encontraron los vecinos de la barriada esta semana en sus veredas. Aunque no se detalló que los anuncios pertenecieran a CALF, fue lo que los usuarios asumieron, por ser la entidad proveedora de energía en la región, lo que motivó las consultas.