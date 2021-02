Advierten por una afección que aparece en chicos con COVID

El Royal College of Paediatrics and Child Health (Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil) indicó que el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (PIMS, por sus siglas en inglés) no surge inmediatamente después de la infección con coronavirus, sino varias semanas después. La presencia de estos casos ya habían sido detectados entre marzo y abril del año pasado, durante la primera ola de la pandemia, pero muchos médicos los confundieron con la enfermedad de Kawasaki, un trastorno que se registra en infantes y que provoca inflamación en las paredes de algunos vasos sanguíneos del cuerpo.