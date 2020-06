LMNeuquen | Neuquén | Aeropuerto - 17 junio 2020

Aeropuerto: la empresa que montó la manga dicen que el trabajo no está terminado por falta de pago

Indicaron que no sólo no pudieron completar las tareas de acondicionamiento sino que no le permitieron el ingreso desde que fue inaugurada el año pasado. Le deben 900 mil pesos.