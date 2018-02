Ahora Moyano desconfía del vínculo Boca-AFA

Moyano se sumó a la polémica en torno al supuesto favoritismo de Boca en la AFA. “Es un tema que nos preocupa a todos y debería darse una discusión muy profunda, porque hay cosas que no parecen demasiado normales. Hay que sentarse y discutirlo”, dijo 24 horas después de haber liderado una marcha nacional en contra del Ejecutivo nacional.

En ese marco, no escatimó en vincular a Macri con AFA, aunque evitó pegarle a Claudio Tapia. “No creo que mi yerno Tapia se deje influenciar, pero a veces las influencias no son directas. Puede ser que el máximo responsable ni se entere de que lo están influenciando”, señaló.

“Creo que si Macri puede favorecer a Boca lo va a hacer, pero es algo sobre lo que no hay pruebas, aunque por los fallos arbitrales puede ser”, amplió Moyano respecto de la posible injerencia del ex mandamás xeneize en los asuntos de la Superliga.

Mientras, Daniel Angelici, el presidente de Boca, no deja de dar explicaciones; incluso tuvo que manifestarse respecto de la visita de Guillermo Barros Schelotto a Macri. “Están todos muy sensibles. Ellos se conocen hace muchos años. Yo no lo veo mal. Parece que cuando uno tiene un cargo no puede juntarse con un amigo. Pero bueno, se ve que a mucha gente no le gusta, así que entonces habrá que cuidar las formas también”, dijo.

Defendió a Macri

También se refirió a las declaraciones de sus colegas. “No estoy dolido por los comentarios, pero creo que los dirigentes tenemos la responsabilidad de medir lo que decimos y de reprimir al hincha que llevamos adentro”, expresó. Y afirmó que no comprende los insultos que recibió Macri en las canchas de San Lorenzo y de River. “No los entiendo. No puedo entender que un árbitro se equivoca y la gente crea que el presidente del país está atrás. Nunca lo he visto meterse en esas cosas. Si uno tiene alguna sospecha, que venga a la AFA y haga una denuncia con pruebas. Si yo tengo dudas de un árbitro, no voy a pedir que no dirija más a Boca, sino que no dirija más a ningún equipo”.

El que todavía no se expresó a la prensa fue el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio. Pero su silencio caducará hoy. El titular del Millo dará una conferencia de prensa.

Según trascendió, la reunión entre Horacio Elizondo, Tapia, Angelici y D’onofrio sería el 2 de marzo. Allí, los presidentes de los clubes de la final de la Supercopa sabrán quién será el árbitro.

