Aislaron a personal del hospital de Centenario por un positivo

"Estuvo un rato en el laboratorio, hizo un par de trabajos y las mismas compañeras le dijeron que vaya a respiratorio porque no la veían muy bien, igual no estaba muy sintomática, así que se contactó con respiratorio. Ayer (miércoles) se hisopó a la mañana y a la tarde tuvimos el resultado positivo", afirmó Ibarrola en declaraciones radiales.

Según confirmó, tanto el personal de laboratorio como del área de epidemiología fue notificado y "está asintomático, sin síntomas respiratorios". Producto de esto, la hipótesis que sostienen es que el contagio se produjo fuera de su ámbito laboral.

Laboratorio-central-de-analisis-covid-coronavirus-0407 (3).jpg Sebastián Fariña Petersen

"En el laboratorio todo el personal está asintomático. Hoy (jueves) vino Epidemiología de la Provincia y junto con el jefe de zona estuvieron trabajando en la interrogación del personal que estuvo más afectado. Síntomas respiratorios no tienen y tampoco tienen en Epidemiología tras haber estado en contacto, así que presumimos que puede estar afuera el contacto", relató Ibarrola, y subrayó: "El marido de la chica está trabajando, así que hay que ver y ahí probablemente esté el foco".

De todas formas, la médica afirmó que el personal fue aislado "por una cuestión preventiva" por 72 horas "y se los va a hisopar el viernes", a pesar de que está incluido personal que no mantuvo contacto estrecho con la trabajadora.

"Si está todo bien, se reintegrarían a trabajar. No son contactos estrechos, es por una cuestión de dar tranquilidad. Ellos no hacen los hisopados, los hacemos los médicos pero ellos manipulan las muestras porque son las muestras que se derivan para laboratorio central, entonces no está mal aprovechar la oportunidad y ya se los hisopa a todos", explicó.

"El personal está bastante cansado y está susceptible, esto genera mucho miedo tanto para la persona en sí como para su familia", admitió Ibarrola.